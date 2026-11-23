जागरण संवाददाता, नोएडा। गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर क्षेत्र के दयानतपुर गांव में घर में रखे गैस सिलिंडर में आग लगने के बाद हुए हादसे में पिता-पुत्र की झुलसकर मौत हो गई। मृतकों की पहचान वीरपाल सिंह (55 वर्ष) और उनके बेटे अभिषेक (22) के रूप में हुई है।

घटना में मृतक अभिषेक की पत्नी काजल और छोटा बेटा आदित्य घायल हो गए हैं, जिन्हे जेवर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक वीरपाल और उसके बेटे अभिषेक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।