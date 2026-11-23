जेवर में गैस सिलिंडर में आग लगने से हादसा, बेटी की शादी की तैयारियों में जुटे पिता-पुत्र की झुलसकर मौत
गौतम बुद्ध नगर के जेवर क्षेत्र में एक घर में गैस सिलिंडर में आग लगने से पिता-पुत्र की झुलसकर मौत हो गई। यह हादसा बेटी की शादी की तैयारियों के बीच हुआ।
HighLights
गौतम बुद्ध नगर में गैस सिलेंडर फटने से हादसा।
पिता वीरपाल सिंह और पुत्र अभिषेक की मौत हुई।
बेटी की शादी की खुशियां मातम में बदलीं।
जागरण संवाददाता, नोएडा। गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर क्षेत्र के दयानतपुर गांव में घर में रखे गैस सिलिंडर में आग लगने के बाद हुए हादसे में पिता-पुत्र की झुलसकर मौत हो गई। मृतकों की पहचान वीरपाल सिंह (55 वर्ष) और उनके बेटे अभिषेक (22) के रूप में हुई है।
घटना में मृतक अभिषेक की पत्नी काजल और छोटा बेटा आदित्य घायल हो गए हैं, जिन्हे जेवर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक वीरपाल और उसके बेटे अभिषेक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
दो दिसंबर को घर में शादी
परिवार में दो दिसंबर को बेटी की शादी होनी थी। पिता और पुत्र शादी की तैयारियों में जुटे थे, लेकिन हादसे ने खुशियों वाले घर में मातम पसरा दिया। घटना के बाद गांव में शोक की लहर है।