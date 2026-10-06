नोएडा एक्सप्रेस-वे पर सेक्टर 150 के समीप स्लीपर बस में लगी आग, दमकल की टीम मौके पर

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 150 के पास मंगलवार को एक बस में आग लगने की सूचना है। इसमें हताहतों की संख्या का पता नहीं चल पाया है। थाना नॉलेज पार्क पुलिस और फायर बिग्रेड की गाडी मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है।

जानकारी के मुताबिक, यह स्लीपर बस थी और यह नोएडा से आगरा जा रही थी, तभी इसमें आग लग गई। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। बस में कितने लोग सवार थे और इसमें कोई हताहत हुए हैं या नहीं, इसकी जानकारी नहीं मिली है।