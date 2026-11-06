चिनाब की तरह हवा में झूलेगा नोएडा का नया ब्रिज, 84 करोड़ की परियोजना तैयार; क्या होगी खासियत?

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सेक्टर-150 और सेक्टर-148 के बीच कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए नोएडा प्राधिकरण 84.16 करोड़ रुपये की लागत से फ्लाईओवर बनाएगा। इसके बनने से दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा के अन्य हिस्सों से सेक्टर-150 व आसपास के सेक्टरों तक सीधा रास्ता मिलेगा।

परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार है। तकनीकी जांच के लिए इसे आईआईटी रुड़की भेजने की तैयारी है। जांच पूरी होने के बाद निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। बिना पीलर और सपोर्ट के बनेगा आर्क ब्रिज फ्लाईओवर को नेटवर्क आर्क टाइप ब्रिज के रूप में बनाया जाएगा। इसकी खासियत यह होगी कि बीच में कोई पिलर या केंद्रीय सपोर्ट नहीं होगा। मुख्य ब्रिज का स्पैन 65 मीटर रखा गया है। इसी डिजाइन के तहत एक्सप्रेसवे के ऊपर निर्माण किया जाएगा।