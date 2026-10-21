नोएडा एलिवेटेड रोड पर फिर गड्ढा, वाहनों की लगी लंबी कतार

प्रवेंद्र सिंह सिकरवार, नोएडा। नोएडा सेक्टर-61 से 18 की ओर जाने वाली एलिवेटेड रोड पर सेक्टर-33 के सामने दोबारा गड्ढा हो गया। एक ओर से तीन लेन के एलिवेटेड रोड की दो लेन को बैरिकेड लगाकर बंद किया गया।

एक लेन से होकर यहां यातायात गुजरने की वजह से जाम लगा। दो दिन पूर्व भी यही गड्ढा हुआ था। प्राधिकरण ने इसको ठीक तो किया, लेकिन अगले दिन फिर यह गड्ढा गहरा हो गया। मंगलवार को पहुंची इंजीनियरिंग टीम की देखरेख में गड्ढे को भरा गया।

कर दिया था गया बैरिकेड बंद बता दें एलिवेटेड रोड पर सेक्टर-33 इस्कॉन के सामने हुए गड्ढे की वजह से मंगलवार को यहां जाम की स्थिति रही। एक ओर से तीन लेन के इस एलिवेटेड रोड की दो लेन को वाहन चालकों की सुरक्षा मरम्मत कार्य के चलते बैरिकेड कर बंद किया गया।