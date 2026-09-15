नोएडा एलिवेटेड रोड हादसा: सेक्टर-28 में नीचे उतरने वाली लेन धंसने से यातायात प्रभावित, प्रशासन सतर्क

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा के सेक्टर-28 (विश्व भारती स्कूल के पास) एलिवेटेड रोड के उतरने वाले हिस्से की एक लेन धंस गई। इस लेन के धंसने से यातायात प्रभावित हो गया है।

हालांकि जैसे ही प्रशासन को यह सूचना मिली प्रशासन सतर्क हो गया और सड़क धंसने के बाद यहां मरम्मत कार्य भी शुरू कर दिया गया है।

सेक्टर 33 के पास सिलिंडर से भरे ट्रक में लगी आग

वहीं नोएडा के एलिवेटेड रोड पर सेक्टर 33 के पास गैस सिलिंडर लेकर जा रहे ट्रक में आग लगने की सूचना के बाद पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने समय पर पहुंचकर आग को बुझा दिया।