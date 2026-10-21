नोएडा में दिवाली से पहले तीन नए सब-स्टेशन, बिजली आपूर्ति होगी बेहतर

प्रवेंद्र सिंह सिकरवार, नोएडा। दिवाली से पहले शहरवासियों के लिए बिजली व्यवस्था और बेहतर होगी। विद्युत वितरण प्रणाली को आधुनिक और हाइटेक बनाने के लिए चल विद्युत निगम और निगम की मार्डनाइजेशन कार्य के तीन नए 33/11 केवी सब-स्टेशन दीपावली से पहले शुरू होंगे।

जिले में 19 नए बिजलीघर तैयार किए जाने हैं। अधिकांश का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है।

दिवाली से पहले सेक्टर-67, सेक्टर-115 और सेक्टर-143 में नवनिर्मित सब-स्टेशनों को मुख्य ग्रिड से जोड़कर परीक्षण शुरू किया जा रहा है।