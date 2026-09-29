नोएडा में महर्षि भूमि घोटाले पर ED की बड़ी कार्रवाई, प्राधिकरण के दो अधिकारी-कर्मचारी समेत 3 से पूछताछ

कुंदन तिवारी, नोएडा। महर्षि भूमि घोटाला प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने नोएडा प्राधिकरण में तैनात दो अधिकारी-कर्मचारियों समेत तीन लोगों को पूछताछ के लिए उठाया है। सभी को उनके घरों से उठाए जाने की जानकारी मिली है।

इनमें से एक अधिकारी महाप्रबंधक का पीएस है, जबकि दूसरा वर्क सर्किल दस का सुपरवाइजर है, तीसरा जमीन पर निर्माण करने वाली एजेंसियों का लाइजनर बताया जा रहा है। ये लोग भूमि घोटाला प्रकरण में जिन 34 एजेंसियों को 45 खसरा नंबरों की जमीन बेची है, उन्हें निर्माण कार्य में संरक्षण देने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के लिए सुविधा शुल्क के रूप में नकद राशि लेने व दिलाने का काम कर रहे थे।

गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की जांच टीम को इन एजेंसियों से भारी मात्रा में कैश फ्लो की जानकारी मिली, जिसके आधार पर रविवार को इन लोगों तक टीम पहुंची। हालांकि, ईडी ने हिरासत और गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है।

अब बताया जा रहा है कि इस प्रकरण में प्राधिकरण के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के फंसने की संभावना है। सलारपुर खादर के खसरा संख्या 700 से 711, 723, 724, 728 से 735, 745 से 752, 759, 760, 762 से 764, 779, 780 और 795 से 798 समेत कई खसरे जांच के दायरे में हैं।

भंगेल बेगमपुर के खसरा संख्या 176, 178, 217, 221, 223, 225, 226, 247, 250 और 251 प्राधिकरण ने चिह्नित किया है, जिन पर अवैध फ्लैट बन रहे है, जिन्हें प्राधिकरण ने रुकवाया था। उगाही का भी आरोप किसी भवन या भूखंड का मानचित्र प्राधिकरण ने स्वीकृत नहीं किया है, इसके बावजूद यहां बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ और फ्लैट तैयार कर दिए गए। अब जांच का अहम सवाल यह है कि बिना मानचित्र स्वीकृत हुए निर्माण होने के बावजूद प्राधिकरण स्तर से प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की।