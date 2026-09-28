मनी लॉन्ड्रिंग केस: ईडी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे CM हेमंत सोरेन, याचिका पर कल सुनवाई

राज्य ब्यूरो, रांची। बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

उनकी ओर से दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी। ईडी कोर्ट ने 21 सितंबर को उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें जांच जारी रहने तक आरोप गठन को टालने की मांग की गई थी।

हेमंत सोरेन की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर पीएमएलए एक्ट की धारा 44 (1) (डी) के प्रविधान के तहत ट्रायल करने का अनुरोध किया है।

इस धारा के अनुसार जैसे सेशन ट्रायल यानी किसी भी मामले की जांच पूरी होने के बाद ही ट्रायल शुरू होता है। उसके अनुरूप ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी कोर्ट में ट्रायल शुरू करने की मांग की गई है।

सीएम पर तय किया जाना है आरोप बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम हेमंत सोरेन पर आरोप तय किया जाना है। इससे पहले वह 21 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ईडी कोर्ट में उपस्थित भी हुए।