नोएडा के बाजारों में गोबर के दीयों और मिट्टी के खिलौनों की धूम, इको-फ्रेंडली सजावट पहली पसंद

जागरण संवाददाता, नोएडा। दीपावली पर इस बार घरों को सजाने के लिए लोगों की पसंद में पारंपरिक और पर्यावरण अनुकूल उत्पाद खास जगह बना रहे हैं। बाजार में गाय के गोबर से बने दीये, मिट्टी के खिलौने और जयपुरी सजावटी झालरों की मांग बढ़ रही है।

आधुनिक लाइटों के बीच पारंपरिक दीपक और भारतीय संस्कृति की झलक दिखाने वाले सजावटी सामान लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। 8 नवंबर को दीपावली से पहले बाजारों में खरीदारी का उत्साह भी बढ़ने लगा है। शहर की इंदिरा मार्केट, अट्टा मार्केट, भंगेल मार्केट सहित विभिन्न बाजारों में खरीदारों को लेकर भीड़ जुटने लगी है। गोबर के दीयों से रोशन होंगे घर इस बार दीपावली पर मिट्टी के दीयों के साथ गाय के गोबर से बने दीयों की भी खूब मांग है। ग्राहक इन्हें पूजा-पाठ और घर की सजावट के लिए खरीद रहे हैं। लोगों का मानना है कि गोबर से बने दीये पूजा के लिए विशेष महत्व रखते हैं। बाजार में रंग-बिरंगे मिट्टी के दीपक, मटकियां और पारंपरिक खिलौने भी उपलब्ध हैं।

ईको फ्रैंडली उत्पादों के प्रति बढ़ता रुझान दुकानदारों के लिए भी उम्मीद जगा रहा है। भंगेल मार्केट के दुकानदार सचिन कुमार ने बताया कि इस बार लोग गोबर के दीयों को अधिक खरीद रहे हैं ,क्योंकि यह शुभ माने जाते हैं।

जयपुरी झालरों में दिखेगी संस्कृति की झलक सजावट के सामान में इस बार जयपुर से आई झालर खास आकर्षण बनी हुई हैं। दीये, घंटी, गणेश और लड़ी की डिजाइन वाली झालर लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। 180 से 450 रुपये तक कीमत वाली इन झालरों में पारंपरिक कला और भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है।