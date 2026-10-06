नोएडा में लीजिए सनसेट सफारी का मजा, 30 एकड़ में बना डियर पार्क; अफ्रीकी एंटीलोप समेत दिखेंगे 99 वन्यजीव

कुंदन तिवारी, नोएडा। नोएडा में वन्यजीवों को देखने का नया ठिकाना तैयार हो रहा है। सेक्टर-91 के बायोडायवर्सिटी पार्क में करीब 30 एकड़ में बन रहा डियर पार्क मिनी जू की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है।

खास बात यह होगी कि यहां लोग सूरज डूबने के बाद भी रात करीब 10 बजे तक हिरण और जलीय पक्षियों को देख सकेंगे। नोएडा के साथ ही दिल्ली एनसीआर के रहने वालों के लिए यह एक अलग अनुभव होगा।

रात में भी दिखेंगे जंगल के मेहमान डियर पार्क को सनसेट सफारी की तर्ज पर विकसित करने की योजना है। इसके लिए स्पेक्ट्रम लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। इससे जानवरों को अंधेरे का एहसास होगा, जबकि सफारी में आने वाले लोग उन्हें आसानी से देख सकेंगे।

यानी सूर्यास्त के साथ सफारी बंद नहीं होगी। रात करीब 10 बजे तक लोग हिरणों और जलीय पक्षियों को देखने का अनुभव ले सकेंगे। 99 वन्यजीव, 10 प्रजातियां होंगी करीब 40 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहे इस पार्क में कुल 99 वन्यजीव लाने की योजना है। इनमें 33 नर और 66 मादा होंगे। एनिमल कलेक्शन प्लान के तहत 10 प्रजातियों को शामिल किया गया है।