नोएडा के 5 लोगों को लगाया 1 करोड़ से ज्यादा का चूना, ठगों की तलाश में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में साइबर ठगों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश, बैंक खाते का एक्सेस लेकर और अन्य तरीके से पांच लोगों को जाल में फंसाकर 1.20 करोड़ की ठगी कर ली।

जानाकरी के अनुसार, सभी मामले 2025-26 के हैं। दो पीड़ित के मुनाफा और निवेश की रकम मांगने पर शातिर ने संपर्क तोड़ दिया। साइबर क्राइम पुलिस ने पोर्टल पर मिली शिकायत का संज्ञान लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

बिसरख के सावेरी स्थित एमएसजे होम्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि ने पुलिस को शिकायत दी कि 25 मार्च को उनके बैंक अकाउंट से इंटरनेट बैंकिंग के जरिये साइबर ठगों ने 12 लाख 14 हजार 437 रुपये ट्रांसफर हो गए। कुछ देर बाद उनके फोन पर बैंक से ट्रांजेक्शन का मैसेज आने पर होश उड़ गए।

ऑनलाइन व्यापार का झांसा दिया मेरठ के पल्लवपुरम स्थित एकता नगर की जीबा ने शिकायत दी कि एक शातिर ने उन्हें ऑनलाइन व्यापार का झांसा देकर 61 लाख रुपये ठग लिए। वॉट्सएप से संपर्क करने के बाद शातिर ने ऑनलाइन उत्पाद में रुपये निवेश करने की सलाह दी।

महिला ने झांसे में आकर 20 बार में 61 लाख रुपये ठगों को ट्रांसफर कर दिए। लंबे समय बाद मुनाफे की रकम मांगने पर शातिर ने फोन स्विच ऑफ कर दिया पीड़िता आईटी सेक्टर की कंपनी में नौकरी करती हैं। सेक्टर-128 की जेपी विशटाउन सोसायटी में रहने वाले सौरभ गुप्ता ने शिकायत दी कि शातिर ने क्रेडिट कार्ड दिलाने के बहाने उनसे अलग-अलग खाते में कई बार में छह लाख नौ हजार रुपये ट्रांसफर करा लिये।