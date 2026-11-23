जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। अदालत ने पांच शादी करने वाले आरोपी पति के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है। पीड़ित महिला ने अदालत से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई थी।

शिकायतकर्ता महिला के अनुसार, जनवरी 2026 में अलीवर्दीपुर गांव की मस्जिद के इमाम के माध्यम उसके माता-पिता की मुलाकात आरोपी सत्तार से कराई गई थी।

सत्तार ने खुद को तलाकशुदा बताते हुए पीड़िता की बेटी को पिता का दर्जा देने, संपत्ति का वारिस बनाने और भूखंड पर मकान बनवाकर देने का भरोसा दिया था।

2 लाख लेकर कराई चारदीवारी

इसी भरोसे पर 15 फरवरी 2026 को शरीयत के अनुसार, निकाह हुआ था। निकाहनामे में मेहर के रूप में सुंदरम एन्क्लेव पुराना अलीवर्दीपुर के पास स्थित भूखंड लिखित रूप से दिया गया था। महिला ने माता-पिता से दो लाख रुपये लेकर भूखंड की चारदीवारी कराई थी।