राहुल गांधी के पैदल मार्च से पहले कांग्रेस की सीक्रेट बैठक, भूमिगत हुए कई कांग्रेसी

सुमित शिशोदिया, नोएडा। वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पैदल मार्च को सफल बनाने के लिए प्रदेश नेतृत्व अलर्ट मोड है।

खास रणनीति के तहत यूपी कांग्रेस के सह-प्रभारी संजीव आर्या ने शनिवार देर रात नोएडा में आपात बैठक की। बंद कमरे में एक घंटे तक चली बैठक में रणनीति बनाकर कई वरिष्ठ पदाधिकारी हाउस अरेस्ट से बचते हुए भूमिगत हो गए।

जींस-टी-शर्ट में पुलिस को चकमा देने की रणनीति जनपद से दो हजार लोगों को दिल्ली के एक खास स्थान पर पहुंचाने का अल्टीमेटम दिया गया है। जिला एवं महानगर के अलावा फ्रंटल प्रकोष्ठों के प्रभारियों को कुर्ता-पजामा छोड़कर जींस-टी-शर्ट या दूसरे कपड़ों पहनकर पुलिस को चकमा देने की रणनीति बताई गई है।

दिल्ली पुलिस की सख्ती कांग्रेसियों की रणनीति है कि दिल्ली पुलिस की सख्ती और जगह-जगह बैरिकेडिंग पर हो रही चेकिंग से बचते हुए कांग्रेसी दिग्गज गाड़ियों छोड़कर बाइक या दूसरे वाहनों से निकलेंगे। गौतमबुद्ध नगर जिलाध्यक्ष दीपक भाटी चोटीवाला और नोएडा महानगर अध्यक्ष मुकेश यादव ने सभी प्रकोष्ठ प्रभारियों को पांच-पांच लोगों को दिल्ली लाने की जिम्मेदारी दी है। 70 कांग्रेसियों का मुख्यालय में डेरा स्टेट कार्डिनेटर सतेंद्र शर्मा ने दावा किया कि उन्होंने पुलिस को चकमा देकर रविवार दोपहर ही घर छोड़कर अज्ञात जगह पर डेरा डाल लिया। कुर्ता-पजामे की जगह जींस-टीशर्ट पहन कर घर से निकले थे। पुलिस उन्हें लगातार फोन से संपर्क कर रही थी।

जिले के 70 कांग्रेसियों ने अपना बैग पैक करके दिल्ली एआईसीसी मुख्यालय में डेरा डाल लिया है। सूत्रों की मानें तो सह-प्रभारी ने सभी को चेतावनी दी कि पुलिस व प्रशासन के जाल में फंसकर जो भी दिल्ली नहीं पहुंचेगा, उसके नाम की सूची तैयार कर शीर्ष नेतृत्व के दरबार में दी जाएगी।