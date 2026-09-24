बाल कैंसर जागरूकता माह 2026: हौसले से कैंसर को मात देकर बाल योद्धाओं ने फिर जोड़ा किताबों से रिश्ता

बीमारी ने मेरे जिस्म को कमजोर जरूर किया, लेकिन मेरी किताबों से मेरा नाता नहीं तोड़ पाई। मुश्किलों से लड़कर दोबारा स्कूल लौटना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। इलाज के साथ ही पढ़ाई शुरू की तो 10वीं कक्षा 75 प्रतिशत और 12वीं कक्षा में 95 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। मैं डा. नीता और पूरी टीम का धन्यवाद करती हूं। अब मैंने बीए पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है। - काव्या, ग्रेटर नोएडा

एक वक्त था, जब बीमारी के दर्द ने मेरी रीढ़ को झुका दिया था और खड़ा होना भी नामुमकिन था। हालांकि, आज जब मैं 12वीं कक्षा में हूं, तो अहसास होता है कि हौसला हर बीमारी से बड़ा होता है। आठ महीने का वो लंबा इलाज और वो बेबसी... पर हार न मानने की जिद ने मुझे दोबारा जिंदगी दी। आज मैं अपनी पढ़ाई की नई इबारत लिख रही हूं। - डिम्पी शर्मा, अलीगढ़

शरीर से बहते खून को देखकर जब अपनों की आंखें पथरा गई थीं, तब भी मेरे दिल ने कहा था कि ये अंत नहीं है। ब्लड कैंसर जैसी भयानक जंग को जीतकर आज मैं फिर से 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा हूं ताकि कल दूसरों की ढाल बन सकूं। जब पढ़ाई बीच में छूटी तो लगा कि सब अंधेरा हो गया, लेकिन सही इलाज और अटूट हिम्मत ने मुझे मौत के मुंह से खींच लिया। आज मैं सिर्फ पढ़ नहीं रहा, बल्कि कैंसर से लड़ रहे दूसरे लोगों को जीने की नई राह दिखा रहा हूं। - भानु प्रताप, अलीगढ़

लोग कहते थे कि जो एक बार वेंटिलेटर पर जाता है, वह लौटकर नहीं आता। हालांकि, मौत के उस दरवाजे से मैं तीन बार लड़कर वापस आया हूं, क्योंकि मेरे सीने में वतन की सेवा का वह सपना पल रहा था, जिसे कैंसर भी नहीं तोड़ सका। 2022 की उस सफेद पड़ चुकी जिंदगी से लेकर आज हर रोज तीन किलोमीटर की दौड़ लगाने तक का सफर मेरी हिम्मत की गवाही देता है। 11वीं कक्षा की ये पढ़ाई मेरे उसी फौजी बनने के सपने की पहली सीढ़ी है। - वंश उर्फ प्रवेंद्र, एटा