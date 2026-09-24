ग्रेटर नोएडा में तिलपता से कंटेनर डिपो तक खत्म होगा जाम, IIT रुड़की बनाएगा 4 किमी लंबे एलिवेटेड रोड की DPR

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। डीएससी (दादरी-सूरजपुर-छलेरा) रोड पर प्रस्तावित चार किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड की राह बदल गई है।

तिलपता चौक से कंटेनर डिपो तक बनने वाले इस एलिवेटेड रोड की फिजिबिलिटी और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अब उत्तर प्रदेश सेतु निगम नहीं, बल्कि IIT रुड़की बनाएगा। प्राधिकरण ने सेतु निगम से काम छीन लिया है अपने पैसे भी वापस मांगे हैं।

सेतु निगम से वापस लिया डीपीआर का काम दरअसल, प्राधिकरण ने पहले डीपीआर बनाने का काम सेतु निगम को दिया था और इसके लिए 35 लाख रुपये का भुगतान भी कर दिया था। लेकिन सेतु निगम डीपीआर के साथ-साथ इस एलिवेटेड रोड के निर्माण का काम भी खुद हासिल करना चाहता था।

जिस पर प्राधिकरण राजी नहीं हुआ। बात बिगड़ने पर प्राधिकरण ने सेतु निगम से हाथ खींच लिया है। अब प्राधिकरण ने सेतु निगम को दिए गए 35 लाख रुपये वापस मांग लिए हैं और अब डीपीआर बनाने की जिम्मेदारी IIT रुड़की को देने का फैसला किया है।

रोज डेढ़ लाख वाहनों की आवाजाही है प्राधिकरण अधिकारियों का मानना है कि IIT रुड़की की डीपीआर ज्यादा तकनीकी और पारदर्शी होगी। बता दें कि तिलपता से आगे दादरी में कंटेनर डिपो तक और ग्रेनो वेस्ट से वाया तिलपता चौक दादरी की ओर रोज डेढ़ लाख से अधिक वाहनों की आवाजाही होती है, आसपास आसपास कई फैक्ट्रियां भी हैं।