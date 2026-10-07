ग्रेटर नोएडा हादसे ने खोली पोल, 18 चालान कटने के बाद भी बेधड़क दौड़ रही थी बस

आशीष चौरसिया, ग्रेटर नोएडा। आए दिन माल लादकर सड़कों पर दौड़ रही बसों पर कार्रवाई के नाम पर जिम्मेदार सिर्फ खानापूर्तिकी जा रही है। इसका एक और उदाहरण मंगलवार को नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर आग लगी बस में देखने को मिल गया।

इस बस का संचालन दिल्ली से बिहार के बीच यातायात नियमों की अनदेखी के साथ किया जा रहा था, लेकिन कार्रवाई महज यातायात चालान काटने तक सीमित रही। बस पर कुल 18 चालान बस के संचालन में नियमों की अनदेखी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि ऑनलाइन परिवहन एप पर इस बस के खिलाफ 18 चालान दिख रहे हैं। जिसकी कुल रकम लगभग 1,71,500 रुपये बताई जा रही है। हालांकि परिवहन विभाग के अनुसार बस में 36 चालान कटे होना बताया जा रहा है।

इनमें से अधिकतर चालान परमिट उल्लंघन करने पर ही काटे गए हैं, इसके बाद भी जिम्मेदारों ने बस की परमिट निरस्त करने या सीज करने की कार्रवाई न करके सिर्फ चालान काटने तक ही सीमित रह गए और धड़ल्ले संचालक दिल्ली से बिहार रूट पर नियमों को ताख पर रखकर फर्राटा भरवाता रहा।

बस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं बता दें कि बस के वर्ष 2026 में ही परमिट उल्लंघन के तीन चालान कटे हैं और ओवरलोडिंग करने के भी चालान कटे हुए हैं। परमिट निरस्त या सीज करने के प्रविधान होने के बाद भी सिर्फ चालान काटने तक जिम्मेदार सीमित रह गए।