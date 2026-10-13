नोएडा में बिरयानी खाने रुके इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी, कार का शीशा तोड़ 3 लैपटॉप ले उड़े चोर

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 66 में सड़क किनारे कार खड़ी कर बिरयानी खाना इंश्योरेंस कंपनी के तीन कर्मियों को भारी पड़ गया। तीनों नामी दुकान में बिरयानी खाकर लौटे तो कार का शीशा तोड़कर चोर तीनों के लेपटॉप चोरी कर भाग गए।

पीड़ित ने फेज तीन थाने में सोमवार को चोरी का मामला दर्ज कराया। उधर, गिरोह वारदात कर पुलिस की सख्ती और गश्त करने जैसी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं इशात खन्ना गाजियाबाद विजयनगर के इशात खन्ना नोएडा सेक्टर 64 स्थित नीवा बोपा इंश्योरेंस कंपनी कार्यालय में नौकरी करते हैं। वह शुक्रवार रात को कार्यालय से काम खत्म कर निकले। कार से अपने दो साथी के साथ घर जा रहे थे, लेकिन सभी ने बिरयानी खाने की योजना बनाई।