नोएडा प्राधिकरण की 224वीं बोर्ड बैठक, AI सिटी से लेकर लॉजिस्टिक्स और उद्योगों के लिए बड़े फैसले

डिजिटल डेस्क, नोएडा। नोएडा प्राधिकरण की 224वीं महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक में एआई सिटी से लेकर लॉजिस्टिक्स और उद्योगों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। बुधवार को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त और अध्यक्ष नोएडा दीपक कुमार की अध्यक्षता में यह निर्णल किए गए। इस बैठक में शहर के औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे, पर्यावरण और आम नागरिकों की सुविधाओं से जुड़े कई बड़े विषयों पर चर्चा की गई...

नोएडा में एआई सिटी-कम-बिजनेस पार्क का विकास उत्तर प्रदेश प्राइवेट बिजनेस पार्क डेवलपमेंट स्कीम, 2025 को अंगीकृत करते हुए नोएडा में एआई सिटी सह बिजनेस पार्क के विकास को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, आईटी/आईटीईएस, अनुसंधान, स्टार्टअप और कौशल विकास से जुड़ी अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

नोएडा के सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान को अंतिम मंजूरी शहर में माल परिवहन और वितरण को अधिक कुशल बनाने, लॉजिस्टिक्स लागत घटाने और यातायात जाम की समस्या से निपटने के लिए 'सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान' की अंतिम रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया है। इसे अब शासन की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा, जिससे शहर में सुगम व्यापार संचालन और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।