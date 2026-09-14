'5 करोड़ में छोड़ूंगी पीछा', ऑनलाइन इश्क में गंवाए 50 लाख; अब डिप्रेशन से जूझ रहा नोएडा का बीटेक स्टूडेंट

जागरण संवाददाता, नोएडा। ऑनलाइन गेमिंग और वीडियो चेटिंग एप से गलत लोगों की संगत में पड़कर बीटेक के छात्र का भी जीवन खराब हो सकता है। सेक्टर 33 के रहने वाले कारोबारी के बीटेक कर रहे 22 वर्षीय बेटे के साथ हुआ।

वह अप्रैल 2025 में एप से मुंबई की शादीशुदा व बच्चे की मां के प्रेमजाल में फंस गया। चंद महीनों में बीटेक छात्र ने महिला को उपहार देने और मदद के नाम पर 50 लाख खर्च कर डाले। बात शादी तक पहुंचने पर स्वजन ने पड़ताल की तो महिला के फर्जीवाड़े का पता चला। इस झूठ से बीटेक छात्र डिप्रेशन में चला गया। आरोप है कि पीछा छुड़ाने के एवज में महिला पांच करोड़ रुपये की मांग कर रही है।

पीड़ित के पिता ने कोर्ट के आदेश पर महिला समेत तीन पर सेक्टर 24 थाने में शनिवार को मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले में जांच कर रही है। नोएडा सेक्टर 33 के रहने वाला युवक बीटेक फाइनल इयर का छात्र है। वह अप्रैल 2025 में वीडियो चेटिंग एप से ईस्ट मुंबई बैंजर टावर कांदीवाली के आरके उर्फ रतनदीप से दोस्ती हुई। देखभाल करने और अच्छे व्यवहार के कारण बीटेक छात्र आरके पर विश्वास करने लगा। आरके ने एप पर जुड़ी जसलीन उर्फ ऐंजल खन्ना उर्फ ज्योति खन्ना उर्फ ज्योति सरकार के गलत एटीट्यूट के चलते उसको सबक सिखाने की साजिश रची।