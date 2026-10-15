जेवर एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के लिए इंडिगो की सीधी फ्लाइट आज से शुरू, यात्रियों को कितना होगा फायदा?

जागरण संवाददाता, जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के लिए इंडिगो की उड़ान सेवा आज फिर शुरू होने जा रही है। इससे जेवर और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को चंडीगढ़ आने-जाने के लिए सीधी हवाई सुविधा मिलेगी।

चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी होने के साथ ट्राइसिटी क्षेत्र का प्रमुख केंद्र है। यहां व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा और पर्यटन के सिलसिले में बड़ी संख्या में लोग आते-जाते हैं।

जेवर से चंडीगढ़ के लिए नियमित उड़ान

इंडिगो की घोषित समय-सारिणी के अनुसार,नरेन्द्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा, जेवर से चंडीगढ़ के लिए नियमित उड़ान सुबह 6:10 बजे रवाना होकर 7:10 बजे पहुंचेगी। वापसी में चंडीगढ़ से सुबह 7:30 बजे उड़ान रवाना होकर 8:35 बजे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगी।