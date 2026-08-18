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नोएडा में परिवहन विभाग की लाल सूची में शामिल 43 स्कूली वाहनों का पंजीकरण निलंबित

By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Sonu Suman
Updated: Tue, 18 Aug 2026 11:27 PM (IST)

परिवहन विभाग ने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाल सूची में शामिल 43 स्कूली वाहनों का पंजीकरण रद कर दिया है। ये वाहन बिना फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट या अन्य मानकों पर खरे नहीं उतर रहे थे, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।

43 स्कूली वाहनों का पंजीकरण रद कर कार्रवाई की गई है।

 43 स्कूली वाहनों का पंजीकरण रद कर कार्रवाई की गई है। 

HighLights

  1. परिवहन विभाग ने 43 स्कूली वाहनों का पंजीकरण रद्द किया।

  2. वाहन लाल सूची में अयोग्य पाए गए थे।

  3. बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई हुई।

जागरण संवाददाता, नोएडा। परिवहन विभाग की लाल सूची में शामिल 43 स्कूली वाहनों का पंजीकरण रद कर कार्रवाई की गई है। परिवहन विभाग के अनुसार इस सूची अयोग्य और मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले स्कूली वाहनों को रखा जाता है। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग समय-समय पर ऐसे वाहनों की पहचान करता है।

लाल सूची में मुख्य रूप से बिना फिटनेस प्रमाणपत्र और बगैर परमिट वाले वाहन शामिल किए जाते हैं। यह वाहन बिना वैध परिवहन परमिट के अवैध रूप से स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने का काम करते हैं। इसके अलावा वाहनों का पंजीकरण, बीमा या प्रदूषण प्रमाणपत्र अधूरा या अमान्य होना, तकनीकी रूप से खराब, पुराने वाहन भी इस सूची में वाहनों को रखने की एक वजह है।

जिले के 370 स्कूलों के नाम 3397 वाहन पंजीकृत

एआरटीओ प्रवर्तन डा. उदित नारायण पांडे ने कहा कि जिले के 370 स्कूलों के नाम 3397 वाहन पंजीकृत हैं। इनमें से कोई भी वाहन लाल सूची में नहीं है। 31 जुलाई से पहले अयोग्य वाहनों की संख्या 61 थी। स्कूलों को नोटिस भेजा गया था। 14 अगस्त से 17 अगस्त तक ऐसे वाहनों की संख्या 43 थी। इन वाहनों का पंजीकरण निलंबित किया जा चुका है।

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