नोएडा में परिवहन विभाग की लाल सूची में शामिल 43 स्कूली वाहनों का पंजीकरण निलंबित

जागरण संवाददाता, नोएडा। परिवहन विभाग की लाल सूची में शामिल 43 स्कूली वाहनों का पंजीकरण रद कर कार्रवाई की गई है। परिवहन विभाग के अनुसार इस सूची अयोग्य और मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले स्कूली वाहनों को रखा जाता है। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग समय-समय पर ऐसे वाहनों की पहचान करता है।

लाल सूची में मुख्य रूप से बिना फिटनेस प्रमाणपत्र और बगैर परमिट वाले वाहन शामिल किए जाते हैं। यह वाहन बिना वैध परिवहन परमिट के अवैध रूप से स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने का काम करते हैं। इसके अलावा वाहनों का पंजीकरण, बीमा या प्रदूषण प्रमाणपत्र अधूरा या अमान्य होना, तकनीकी रूप से खराब, पुराने वाहन भी इस सूची में वाहनों को रखने की एक वजह है।