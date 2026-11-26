जागरण संवाददाता नोएडा। नोएडा में दादरी सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 108 एंबुलेंस सेवा ने त्वरित सहायता प्रदान कर अस्पताल पहुंचाया। हादसा दादरी क्षेत्र में सिरसा पुलिस चौकी के पास हुआ, जहां एक अज्ञात वाहन विक्रम नामक व्यक्ति को टक्कर मारकर फरार हो गया।

एंबुलेंस सेवा के प्रोग्राम मैनेजर शेखर कुमार ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही एंबुलेंस संख्या यूपी 32 एफजी 2203 को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। करीब चार किलोमीटर की दूरी तय कर एंबुलेंस कर्मचारी महज 7 मिनट में दोपहर 12:41 बजे मौके पर पहुंच गए।