लागत बचत की तकनीकी पहल पर एनएमआरसी को विशेष सम्मान

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएमआरसी) को ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित 19 वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन एवं एक्सपो 2026 में विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

सिविल स्ट्रक्चर डिजाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत को बेहतर बनाने के लिए की गई तकनीकी पहल के लिए यह सम्मान दिया गया।

कई गणमान्य हुए शामिल

पुरस्कार डिजाइन प्रविधानों की समीक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर उनके प्रभाव का आकलन और सटीक, किफायती व कुशल इंजीनियरिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के एनएमआरसी के प्रयासों को मान्यता देता है।

पुरस्कार ग्रहण करने के लिए एनएमआरसी कार्यकारी निदेशक क्रांति शेखर सिंह और महाप्रबंधक (परियोजना) प्रदीप यादव ने किया है, उनके साथ डीजीएम (सिविल) उज्ज्वल कुमार और प्रबंधक (सिविल) सनी आर गुप्ता सम्मान प्राप्त करने में शामिल रहे।

बता दें कि एनएमआरसी शुरुआती संगठनों में शामिल था, जिसने स्ट्रक्चरल डिजाइन पर प्रभावों का आकलन करने के लिए जियोटेक्निकल जांच की। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (महुआ) से चर्चा के बाद निगम ने अध्ययन का दायरा मेट्रो स्ट्रक्चर से बढ़ाकर बिल्डिंग स्ट्रक्चर तक किया।