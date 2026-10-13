नया नोएडा बसाने का मास्टर प्लान तैयार, बनाए गए तीन वर्क सर्किल; दो जीएम को मिली अहम जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, नोएडा। नया नोएडा बसाने के लिए तीन वर्क सर्किल बनाए गए हैं। वर्क सर्किल अधिकारी भूमि अधिग्रहण कराने और अतिक्रमण को रोकने का कार्य करेंगे।

नोएडा प्राधिकरण के दो जीएम को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। जल्द ही यहां पर वरिष्ठ प्रबंधक और प्रबंधक की नियुक्त भी की जाएगी। पहले फेज में यहां छह लाख की आबादी होगी। इसी फेज में वर्क सर्किल 11, 12 और 14 बनाए गए हैं।

दो अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी बता दें वर्क सर्किल-11 की जिम्मेदारी महाप्रबंधक एसपी सिंह को दी गई है। वहीं सर्किल-12 और 14 की जिम्मेदारी जीएम एके अरोड़ा को दी गई है। दोनों की जिम्मेदारी तय करने का कार्यालय आदेश भी जारी हो चुका है। दोनों की जिम्मेदारी अवैध निर्माण को रोकना और विकास कार्य को बढ़ाने की तय की गई है।

क्या है नया नोएडा मास्टर प्लान? नया नोएडा का मास्टर प्लान 209.11 वर्ग किमी (20911.29 हेक्टेयर) क्षेत्र में तैयार किया गया है। इसे चार चरणों में विकसित किया जाएगा। पहला चरण में 2023 से 2027 तक 3165 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित होगा।