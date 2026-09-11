न्यू आगरा की बिजली जरूरत होगी सौर ऊर्जा से पूरी, 320 हेक्टेयर में बनेगा 256 मेगावाट का सोलर पार्क

अरविंद मिश्रा, ग्रेटर नोएडा। हरित शहर के तौर पर विकसित होने वाला न्यू आगरा अपनी अधिकतर बिजली जरूरत को रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेगा। सौर ऊर्जा न्यू आगरा को स्वच्छ पर्यावरण के साथ बिजली मांग को भी पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी।

न्यू आगरा के मास्टर प्लान 2041 में शहर की बिजली जरूरत के लिए सौर ऊर्जा पर फोकस है। उद्योग व वाणिज्यक प्रतिष्ठान की जरूरत के लिए 90 प्रतिशत तक रूफटाप सोलर पैनल से लगाए जाएंगे। शहर में सोलर पार्क भी बनाया जाएगा।

यमुना प्राधिकरण के फेज दो में शामिल आगरा के अधिसूचित क्षेत्र में नए शहर की परिकल्पना का कागजी खाका तैयार हो रहा है। नए शहर को यीडा में अधिसूचित 44 गांवों की जमीन पर विकसित किया जाएगा। मास्टर प्लान 2041 के तहत शहर की आबादी तकरीबन 14 लाख होगी।

इस आबादी की ऊर्जा जरूरत को पूरा करना चुनौती होगा। इसलिए नए शहर की बिजली जरूरत को पूरा करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी को प्राथमिकता दी जाएगी।



मास्टर प्लान के अनुमान के अनुसार शहर की आवासीय, औद्योगिक समेत सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिजली जरूरत का इसमें आंकलन करते हुए अनुमान लगाया गया है। इसके साथ ही बिजली जरूरत को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा को प्रमुख स्रोत के रूप में चुना गया है।

नदी बफर जोन में विकसित होगा सोलर पार्क शहर की बड़े स्तर पर बिजली जरूरत को पूरा करने के लिए 320 हेक्टेयर में सोलर पार्क विकसित होगा। इसे करबन नदी के बफर जोन में विकसित किया जाएगा। जिसमेंं 256 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा।