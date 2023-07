Noida Metro Aqua Line: एक्वा मेट्रो ने पहली बार 88 हजार से ज्यादा सवारियों ने किया सफर, जनवरी का रिकॉर्ड तोड़ा

Noida Metro Aqua Line नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन (एनएमआसी) की एक्वा मेट्रो अब नोएडा-ग्रेटर नोएडा की लाइफ लाइन बनती जा रही है। जो लोगों का सफर आसान कर रही है। इसका ताजा उदाहरण बाबा बागेश्वर धामा के कार्यक्रम के दौरान देखने को मिला।

Noida Metro Aqua Line: एक्वा मेट्रो ने पहली बार 88626 सवारियों ने किया सफर

नोएडा, जागरण संवाददाता। नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन (एनएमआसी) की एक्वा मेट्रो अब नोएडा-ग्रेटर नोएडा की लाइफ लाइन बनती जा रही है। जो लोगों का सफर आसान कर रही है। इसका ताजा उदाहरण बाबा बागेश्वर धामा के कार्यक्रम के दौरान देखने को मिला। बुधवार को एक्वा लाइन पर अब तक सर्वाधिक 88 हजार 626 यात्रियों ने सफर किया, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। इससे पहले जनवरी माह में औसतन 41 हजार 757 यात्रियों ने सफर किया था। इसी क्रम में दिसंबर 2022 में 41 हजार 496, नवंबर 2022 में 43 हजार 430 और अक्टूबर में 35 हजार 300 मुसाफिरों ने सफर किया था। एनएमआरसी एमडी रितु माहेश्वरी ने बताया कि एक्वा मेट्रो में लगातार सवारियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। आने वाले समय में यह लाइन पूरी तरह से दोनों शहर की लाइन लाइन होगी। ऐसे में सवारियों के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। बाबा बागेश्वर धाम का कार्यक्रम : तारीख- यात्री संख्या 12 जुलाई- 88646 11 जुलाई- 58231 10 जुलाई- 54216 अन्य कार्यक्रम में यात्रियों की संख्या तारीख- कार्यक्रम- यात्री संख्या 16 जनवरी- ऑटो एक्सपो- 56168 17 जनवरी- ऑटो एक्सपो- 52821 18 जनवरी- ऑटो एक्सपो- 53455 20 मार्च- ग्रेटर नोएडा में परीक्षा- 53797

