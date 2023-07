Greater Noida: घर में घुसकर बदमाशों ने लूटे 25 लाख रुपए, विरोध करने पर की बच्ची की हत्या

इकोटेक तीन थाना क्षेत्र में बदमाशों ने घर में घुसकर 25 लाख रुपये लूट लिए। जब घर घरवालों ने लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने 14 साल की बच्ची की हत्या कर दी है। उनके घर पर रखे लगभग 25 लाख रुपए गायब थे अभी कुछ दिनों पूर्व एक प्लाट की बिक्री किया था। यह उसी प्लाट के पैसे थे घर का सारा सामान बिखरा हुआ था।

घर में घुसकर बदमाशों ने लूटे 25 लाख रुपए

HighLights बच्ची को घर पर अकेले छोड़कर गए घर पर रखे 25 लाख रुपये गायब एक परिचित से पुलिस कर रही पूछताछ

नोएडा, जागरण संवाददाता। नोएडा के इकोटेक तीन थाना क्षेत्र में बदमाशों ने घर में घुसकर 25 लाख रुपये लूट लिए। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने 14 साल की बच्ची की हत्या कर दी है। परिवारवालों के एक परिचित को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। बच्ची को घर पर अकेले छोड़कर गए सरस्वती एनक्लेव, सैक्टर 147 के रहने वाले डॉ सुदर्शन बैरागी ने पुलिस में शिकायत दी कि वह अपनी 14 वर्ष की बेटी शिल्पी को अकेले घर पर छोड़कर अपने पत्नी और दो बच्चो के साथ सुबह क्लिनिक चले गए। जब दोपहर वापस घर लौटे तो पाया कि उनकी बेटी के गले में चुन्नी लगी हुई थी। बच्ची के मुंह में हल्का सा ब्लड आया था। घर पर रखे 25 लाख रुपये गायब उसको तत्काल फेलिक्स हॉस्पिटल लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। बच्ची के पिता के अनुसार, उनके घर पर रखे लगभग 25 लाख रुपए गायब थे, अभी कुछ दिनों पूर्व एक प्लाट की बिक्री किया था। यह उसी प्लाट के पैसे थे, घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। एक परिचित से पुलिस कर रही पूछताछ स्वजन द्वारा परिवार से शुरू से परिचित एक व्यक्ति पर शक जाहिर की गई है जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मौके पर DCP सेंट्रल जोन मय पुलिस बल के मौजूद हैं। सभी विंदुवो पर गहनता से जांच की जा रही है। तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

Edited By: Shyamji Tiwari