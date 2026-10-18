ग्रेटर नोएडा में NCB की बड़ी कार्रवाई: दो गुप्त ड्रग लैब का भंडाफोड़, विदेशी समेत दो तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने रबूपुरा क्षेत्र में दो गुप्त ड्रग प्रयोगशालाओं का फर्दाफाश किया है।

शुक्रवार देर रात हुई कार्रवाई में सिंथेटिक ड्रग्स, उनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले रसायन और उपकरण बरामद किए गए। मौके से एक विदेशी समेत दो तस्करों को भी धरा है।

लैब के अंदर मिले ये पदार्थ

जानकारी के मुताबिक, दोनों प्रयोगशालाएं यमुना सिटी के पास एक गांव में पुराने मकान में संचालित थीं। लैब के अंदर से ड्रग्स बनाने के लिए केमिकल, रिएक्टर और अन्य उपकरण मिले हैं।

बरामद मादक पदार्थों के नाम, उनकी कुल मात्रा और गिरफ्तार आरोपितों की पहचान के बारे में एजेंसी ने विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है। एनसीबी यह पता लगा रही है कि प्रयोगशाला में तैयार ड्रग्स कहां भेजी जाती थी। कच्चा माल कहां से जुटाया जाता था।

संभावित खरीदारों, सप्लायरों और अन्य सहयोगियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीबी की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता बताया है। ड्रग्स के नेटवर्क को तोड़ना है उद्देश्य उन्होंने एक्स पर एजेंसी की सराहना की। कार्यालय के मुताबिक, खुफिया सूचनाओं के आधार पर की गई यह कार्रवाई अवैध मादक पदार्थों के कारोबार में शामिल गिरोहों पर प्रभावी प्रहार है। इसका उद्देश्य ड्रग्स की आपूर्ति शृंखला को तोड़ना और अंतरराष्ट्रीय व घरेलू नेटवर्क पर अंकुश लगाना है।