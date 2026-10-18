फरीदाबाद में अफीम तस्करी का भंडाफोड़, नोएडा से लाए गए 1.5 किलो अफीम के साथ तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद पुलिस की अपराध शाखा बार्डर ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1.588 किलोग्राम अफीम के साथ तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, दो आरोपी नोएडा से करीब चार लाख रुपये में अफीम खरीदकर फरीदाबाद लाए थे। उनकी निशानदेही पर सप्लायर को भी नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपितों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है।

आरोपियों के पास से मिली अफीम

पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक, 16 अक्टूबर को क्राइम ब्रांच बार्डर की टीम को गुप्त सूचना मिली थी। इसके आधार पर टीम ने नहर पार रोड, पल्ला क्षेत्र में कार्रवाई कर विपिन और सुखवीर को काबू किया।