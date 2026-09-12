नोएडा की सड़कों पर भू-माफिया का कब्जा, अट्टा की सर्विस रोड पर खड़ा कर दिया मॉल; मेट्रो अलाइनमेंट तक बदला

कुंदन तिवारी, नोएडा। एक से अधिक सेक्टर में लोग आसानी से आ-जा सकें, इसके लिए नियोजित शहर में सर्विस रोड की परिकल्पना हुई है। इसका विशेष महत्व यह भी है कि सेक्टरों से निकलने वाला यातायात अचानक और सीधे मुख्य मार्ग पर न आ सके।

शहर में जाम की समस्या न हो। वहीं, कुछ समय से नोएडा में माफिया सर्विस रोड पर अतिक्रमण करने में जुटे हैं। तमाम सड़कों पर सर्विस रोड को खत्म करने का काम माफिया की ओर से किया जा रहा है।

यदि दादरी-सूरजपुर-छलेरा मार्ग की बात करें, तो यहां सेक्टर-दो से सेक्टर-37 तक सर्विस रोड का निर्माण नोएडा प्राधिकरण ने इसलिए किया था, ताकि औद्योगिक सेक्टर व आवासीय सेक्टर को आपस में जोड़ा जा सके। यहां से आंतरिक सड़कों के साथ सर्विस रोड पर भी लोग आ-जा सकें। यहां के कारोबारी गोल्फ कोर्स तक जाने के लिए मुख्य मार्ग पर आने से बचें, पर सेक्टर-दो से सर्विस रोड सेक्टर-तीन व रजनीगंधा चौक पहुंचते-पहुंचते दम तोड़ने लगी है। अधिकांश जगहों पर सर्विस रोड ब्लॉक है।

सर्विस रोड घेरकर बनाई पार्किंग और बहुमंजिला मार्केट सेक्टर-19 में सर्विस रोड के किनारे जिनके आवासीय भूखंड हैं, उन्होंने सर्विस रोड को अपनी पार्किंग के लिए घेर लिया है। सेक्टर-27 में सब मॉल के पास सर्विस रोड दिखती है, पर अट्टा बाजार में नौ मीटर सर्विस रोड पर करीब 950 मीटर लंबी सड़क पर बहुमंजिला मार्केट बना दी गई है।

इसमें बड़े-बड़े कमर्शियल टावर खड़े हैं। इसके आगे सेक्टर-28 की मोटर मार्केट 550 मीटर सर्विस रोड पर कब्जा कर बनाई जा चुकी है। सेक्टर-29 में सर्विस रोड दिखाई देती है, जो गोल्फ कोर्स तक अभी बची हुई है। वह इसलिए कब्जा नहीं हो सकी है, क्योंकि यहां गोल्फ कोर्स में आने-जाने वाले लोगों के लिए वाहन पार्किंग कराई जा रही है। यदि आप सेक्टरों के मास्टर प्लान को देखेंगे तो अभी भी आपको नौ मीटर की सर्विस रोड सेक्टर के बाहर दिखाई देगी।

यह हाल केवल अट्टा बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे शहर के सेक्टरों की कमोबेश यही स्थिति है। एमपी वन, टू व थ्री को देखें तो कहीं सर्विस रोड दिखाई दे रही है और कहीं पूरी तरह से माफिया की ओर से अतिक्रमण की जा चुकी है।