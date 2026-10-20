रावण दहन के साथ रामलीला का भव्य समापन, जय श्रीराम के नारों से गूंजा जेवर का मेला मैदान

जागरण संवाददाता, नोएडा। जेवर स्थित दुर्गे मंदिर पर चल रहे नवरात्र महोत्सव मेले में मंगलवार को रामलीला का समापन हो गया।

इस अवसर पर अधर्म के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया गया। इससे पहले मेला मैदान में भगवान श्रीराम और रावण के बीच हुए भीषण युद्ध का मंचन किया गया। युद्ध देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक जुटे।

श्रीराम के उद्घोष से गूंजा मैदान रामलीला के कलाकारों ने युद्ध के विभिन्न प्रसंगों का जीवंत मंचन कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। श्रीराम और रावण के बीच युद्ध के दौरान दर्शक उत्साह के साथ लीला देखते रहे। मैदान में जय श्रीराम के जयकारे गूंजते रहे।