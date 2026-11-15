जेवर विधायक ने तिरथली को दी 3 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, क्षेत्र में बढ़ रहा औद्योगिक निवेश

जागरण संवाददाता, जेवर (ग्रेटर नोएडा)। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा के गांव तिरथली में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने ग्रामीणों को करीब 3 करोड़ 16 लाख रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी।

उन्होंने कहा कि जेवर अब पिछड़ेपन की पहचान से निकलकर औद्योगिक निवेश और विकास के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों का लाभ हर गांव और प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना प्राथमिकता है।