नोएडा में गलत उपचार से युवक की मौत, स्वजनों ने डॉक्टर पर आरोप लगाकर किया हंगामा; लगाया जाम

जागरण संवाददाता, जेवर। कोतवाली क्षेत्र के चोरौली गांव निवासी कर्मवीर सिंह 45 वर्ष कि गलत उपचार के बाद मौत का आरोप लगा सोमवार शाम ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। नाराज ग्रामीणों ने जेवर खुर्जा मार्ग पर जाम लगा दिया सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ग्रामीणों को समझने का प्रयास कर रही है।

ग्रामीणों ने बताया चौरोली निवासी कर्मवीर सिंह को दर्द की शिकायत थी इसके बाद उन्होंने जेवर के आरोग्य अस्पताल में दिखाया। ग्रामीणों के मुताबिक डॉक्टर ने उन्हें अपेंडिक्स की परेशानी बताते हुए ऑपरेशन कर दिया। आरोप है कि कर्मवीर सिंह के अपेंडिक्स की समस्या नहीं थी उनके शरीर में टीवी की गांठे थी ऑपरेशन के बाद कर्मवीर सिंह की स्थिति खराब हो गई। इसके बाद डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए।