जेवर में पुलिस चौकी के पास किसान की गला रेतकर हत्या, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा; शव उठाने से रोका
ग्रेटर नोएडा के जेवर में नीम का गांव में एक किसान भोले शंकर की पुलिस चौकी से चंद कदम दूर ...और पढ़ें
HighLights
जेवर के नीम का गांव में किसान की गला रेतकर हत्या।
पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर हुई वारदात।
परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ जताया रोष।
जागरण संवाददाता, जेवर (ग्रेटर नोएडा)। ग्रेटर नोएडा के जेवर में कोतवाली क्षेत्र के नीम का गांव में खेतों पर सो रहे किसान की पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर गला रेत कर हत्या कर दी गई।
वहीं, सुबह खेतों पर पहुंचे परिजनों को घटना की जानकारी हुई तो परिवार में चीख-पुकार मच गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को ग्रामीणों ने शव को नहीं उठाने दिया।
नीमका गांव निवासी भोले शंकर उम्र 50 वर्ष के जेवर खुर्जा रोड पर नीम का पुलिस चौकी के सामने खेत हैं। भोले शंकर खेतों पर पुलिस चौकी के सामने बिल्डिंग मटेरियल का काम शुरू करने के लिए तोल कांटा आदि लगवा रहे थे।
बताया गया कि रविवार रात 10:30 तक खेतों पर काम को लेकर चर्चा की। फिर रात 10:30 बजे बेटा गांव चला गया। इसके बाद हत्यारे ने भोले शंकर की फावड़े से गला काटकर हत्या कर दी। निर्मम हत्या के बाद ग्रामीणों में रोष है