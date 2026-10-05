जेवर में पुलिस चौकी के पास किसान की गला रेतकर हत्या, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा; शव उठाने से रोका

जागरण संवाददाता, जेवर (ग्रेटर नोएडा)। ग्रेटर नोएडा के जेवर में कोतवाली क्षेत्र के नीम का गांव में खेतों पर सो रहे किसान की पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर गला रेत कर हत्या कर दी गई।

वहीं, सुबह खेतों पर पहुंचे परिजनों को घटना की जानकारी हुई तो परिवार में चीख-पुकार मच गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को ग्रामीणों ने शव को नहीं उठाने दिया।

नीमका गांव निवासी भोले शंकर उम्र 50 वर्ष के जेवर खुर्जा रोड पर नीम का पुलिस चौकी के सामने खेत हैं। भोले शंकर खेतों पर पुलिस चौकी के सामने बिल्डिंग मटेरियल का काम शुरू करने के लिए तोल कांटा आदि लगवा रहे थे।