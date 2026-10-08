आईएमएस नोएडा में राष्ट्रीय पोषण माह का समापन, 'सेहत सही, लाभ कई' का संदेश

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 62 स्थित आईएमएस के सामुदायिक रेडियो सलाम नमस्ते में राष्ट्रीय पोषण माह का समापन हुआ।

‘सेहत सही, लाभ कई’ पहल के तहत 9 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित कार्यक्रम में युवाओं, महिलाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्यकर्मियों ने भाग लिया।

स्वस्थ्य जीवनशैली को लेकर जागरूकता का संवाद हुआ

संतुलित एवं पौष्टिक आहार, मां-बच्चे का स्वास्थ्य, एनीमिया से बचाव, महिला स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवनशैली पर जागरूकता व संवाद हुआ। प्रतिभागियों ने समुदाय तक पोषण संबंधी सही जानकारी पहुंचाने पर जोर दिया।