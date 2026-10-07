गाजियाबाद में ठप हुईं स्वास्थ्य सेवाएं, काली पट्टी बांधकर धरने पर बैठे NHM कर्मचारी; लखनऊ कूच की चेतावनी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी है। बुधवार को सैकड़ों कर्मचारी काला फीता बांधकर सीएमओ कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे।

आश्वासन न मिलने पर अनिश्चित कालीन धरना शुरू कर दिया है। आज आखिरी दिन है। जनपद गाजियाबाद के जिला एमएमजी अस्पताल, समस्त अर्बन पीएचसी, सीएचसी मुरादनगर, मोदीनगर, भोजपुर, बम्हेटा, लोनी, डासना और संयुक्त अस्पताल संजयनगर सहित सभी इकाइयों में कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रभाव पड़ा है।