130 करोड़ में भी सूखा पड़ा ओलिंपिक पूल, ग्रेटर नोएडा में ऑल-वेदर पूल पर ताला; हर महीने 8 करोड़ दे रहे खिलाड़ी

आशीष चौरसिया, ग्रेटर नोएडा। जिले में तैराकी को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा 130 करोड़ रुपये की लागत से शहीद विजय सिंह पथिक कॉम्प्लेक्स में बनाए गए ओलिंपिक आकार के दो स्विमिंग पूल आज भी सूखे पड़े हैं।

शहर का पहला आल वेदर स्विमिंग पूल है, जिसका अब तक सिर्फ एक बार ही उपयोग हो सका है। मजबूरी में जिले के खिलाड़ी प्राइवेट स्विमिंग पूल में प्रशिक्षण लेने को मजबूर हैं। स्टेडियम परिसर में इंडोर पूल का निर्माण अंतरराष्ट्रीय मानकों के तहत हुआ है।

सर्दी-गर्मी हर मौसम में अभ्यास की सुविधा देने को इनमें वाटर हीटिंग, फिल्टरेशन और लाइटिंग की आधुनिक व्यवस्था भी है। प्राधिकरण की अनदेखी के कारण आज तक अभ्यास सत्र शुरू नहीं हो पाया। रखरखाव और संचालन के लिए एजेंसी न मिलने से पानी की एक बूंद भी पूल तक नहीं पहुंची। टाइल्स पर धूल जमी है और मशीनें जंग खा रही हैं। हालांकि 2022 में खेलो इंडिया गेम्स के लिए कुछ दिनों के लिए इसे खोला गया था, लेकिन इसके बाद फिर से इस पर ताला लग गया। सरकारी सुविधा न होने के कारण खिलाड़ियों को मजबूरी में महंगे क्लबों और अकादमी का सहारा लेना पड़ रहा है।

हर महीने खिलाड़ी दे रहे 8 करोड़ फीस जिले की दिशा भंडारी, आलिया सिंह अंश अरुणा, वेदांत चंद्रा ने तैराकी में राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं। इसके अलावा प्रदेश स्तर पर 150 बच्चे अव्वल रहे हैं। हर साल 10 से 15 खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नेतृत्व करते हैं।