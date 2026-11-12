ग्रेटर नोएडा की एक सोसायटी में महिला ने 10वीं मंजिल से कूदकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में बीटा-2 कोतवाली क्षेत्र की केंद्रीय विहार सोसायटी में एक महिला ने 10वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार, सी-10, केंद्रीय विहार सोसायटी निवासी सायना (34 वर्ष) पत्नी रोहित मुंजाल ने सोसायटी की 10वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव का पंचायतनामा भरा। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा जा रहा है। आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।