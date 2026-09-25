UP International Trade Show जा रहे हैं? फ्री एंट्री से लेकर पार्किंग, टाइमिंग और रूट्स... पढ़िए सबकुछ

डिजिटल डेस्क, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में पांच दिवसीय उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआइटीएस) के चौथे संस्करण का आज यानी शुक्रवार को शुभारंभ हुआ है।

गृहमंत्री अमित शाह ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है और इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। ट्रेड शो में पहली बार ऑस्ट्रिया, जापान, रूस, सिंगापुर, बेलारूस और वियतनाम साझेदार देश के तौर पर सहभागिता कर रहे हैं।

आइए बताते हैं कि इस ट्रेड शो में कौन-कौन जा सकता है और जाने के लिए क्या विकल्प रहेगा? इस ट्रेड शो को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं, रूट्स और टाइमिंग से लेकर उन सभी सवालों के जवाब नीचे पढ़िए-

एंट्री और पास से जुड़े सवाल क्या ट्रेड शो में एंट्री फ्री है या टिकट लगेगा? अगर आप यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपको एंट्री फ्री मिलेगी। ई-पास (e-Badge) या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें? इस https://upinternationaltradeshow.com/ पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं टाइमिंग और शेड्यूल आम जनता (General Visitors/B2C) के लिए एंट्री का क्या समय है? (दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक)

बिजनेस बायर्स (B2B) और ट्रेड विजिटर्स के लिए टाइमिंग क्या रखी गई है? (सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक) आवागमन और फ्री शटल बस सेवा

नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली-एनसीआर से फ्री शटल बसें कहां-कहां से मिलेंगी? लोगों को एक्सपो मार्ट तक पहुंचाने के लिए 9 मुख्य रूट निर्धारित किए गए हैं। 60 इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस और 42 पार्क एंड राइड बस भी संचालित होंगी।

सभी मुख्य रूट की बसें नॉलेज पार्क रोड स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट (IEML) के गेट नंबर तीन और चार के बाहर बने बस स्टॉप तक जाएंगी। अधिकांश रूट पर बसों की फ्रीक्वेंसी 30 मिनट रखी गई है।

बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के सेक्टर-38ए स्थित गेट नंबर चार के पास से एक्सपो मार्ट के लिए 32 बसें चलेंगी। यह सेवा GIP मॉल, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और सेक्टर-142 स्थित एडवांट-नासा पार्किंग होते हुए एक्सपो मार्ट पहुंचेगी।

नोएडा सेक्टर-62 से 32 बसें वेव सिटी सेंटर, गोल्फ कोर्स, दादरी मेन रोड, सालारपुर, भंगेल, NSEZ, फेज-2, सूरजपुर, कलेक्ट्रेट, एलजी गोलचक्कर, शारदा अस्पताल और नासा पार्किंग होते हुए एक्सपो मार्ट जाएंगी।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी मॉल से भी 32 बसें संचालित होंगी। यह सेवा एक मूर्ति चौक, इटेडा, सूरजपुर, कलेक्ट्रेट, एलजी गोलचक्कर और शारदा अस्पताल होते हुए एक्सपो मार्ट पहुंचेगी।

नोएडा सेक्टर-35 मोरना बस स्टैंड से 32 बसें सिटी सेंटर, सेक्टर-37, एक्सप्रेसवे और सेक्टर-142 एडवांट होते हुए नासा पार्किंग के रास्ते एक्सपो मार्ट तक जाएंगी।

दादरी रोडवेज बस स्टैंड से 20 बसें तिलपता, दादरी रेल मार्ग, सूरजपुर, कलेक्ट्रेट, एलजी गोलचक्कर और शारदा अस्पताल होते हुए एक्सपो मार्ट जाएंगी।

दनकौर से 20 बसें सिकंदराबाद रोड, गंगनहर टी-प्वाइंट, ग्रेटर नोएडा रोड, कसना और परी चौक होते हुए नासा पार्किंग पहुंचेंगी।

रबूपुरा से 20 बसें यमुना गौर सिटी और गलगोटिया विश्वविद्यालय होते हुए एक्सपो मार्ट जाएंगी। जेवर बस स्टैंड से 20 बसें यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते नासा पार्किंग पहुंचेंगी।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल फोरकोर्ट से भी 20 बसें यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते नासा पार्किंग के लिए संचालित होंगी। सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन कौन सा है? (एक्वा लाइन का नॉलेज पार्क-2)