यूपी का ब्रह्मोस उड़ा रहा पाकिस्तान की नींद, कट्टा उद्योग की जगह अब डिफेंस काॅरिडोर ने ली: अमित शाह

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे संस्करण का शुभारंभ करने पहुंचे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के बदलाव का जिक्र करते हुए पूर्व सरकारों पर जमकर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि पूर्व में सपा-बसपा के शासन में यहां अपराध की इंडस्ट्री चलती थी। कट्टा बनाने की फैक्ट्रियां चलती थीं। आज कट्टा उद्योग की जगह डिफेंस कॉरिडोर ने ले ली है।

आज यूपी का ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा रहा है। इंडिया एक्सपो मार्ट में दोपहर 12:55 बजे शुरू हुआ उनका भाषण 1:20 बजे तक चला।

मेक इन इंडिया मिशन का किया जिक्र

गृहमंत्री ने कहा कि आज 25 सितंबर दो कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है, जिन्होंने संगठन आधारित भाजपा की नींव डालने का काम किया। उनका जीवन मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

दूसरा, 12 साल पहले आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया मिशन की घोषणा की थी। आज का यह कार्यक्रम मेक इन इंडिया को प्रशस्त करने वाला कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर भारत को नवाचार का केंद्र बनाया है। 12 वर्ष पहले भारत को पिछड़ों में गिना जाता था, आज अग्रणी देशों में गिना जाता है। यह मोदी की सोच का कमाल है।

निवेश के माहौल में बदलाव का दावा योगी सरकार के काम का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि 2013 में याद करिए, यूपी सरकार को निवेश के लिए कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करनी पड़ी थी। अधिकारियों ने कहा था कि यहां की स्थिति ऐसी है कि कोई निवेश को तैयार नहीं है।

आज डबल इंजन सरकार के कारण परिवर्तन हुआ है। निवेशक बढ़ रहे हैं। अब प्रदेश तय कर सकता है कि यूपी को एक ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले से चौथे संस्करण तक जो परिवर्तन हुआ है, वह दुनिया ने देखा है। 2025 इम्पैक्ट का वर्ष था। इस संस्करण में पिछले सभी रिकॉर्ड टूटने का भरोसा है। यूपी में उद्योग के लिए सबसे अच्छा वातावरण है।

पूर्व सरकारों में माफिया राज चलता था, योगी सरकार ने माफियाओं को समाप्त करने का काम किया। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होने से निवेश का माहौल बना है। 2047 तक विकसित राष्ट्र का लक्ष्य अर्थव्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुछ वक्रदृष्टा भारत की जीडीपी को झुठलाने का काम करते हैं, जिनकी सोच ही डेड है उन्हें सब कुछ डेड ही दिखता है। बड़े अर्थतंत्रों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है।

मैं पूरी दुनिया के सामने कह सकता हूं कि 15 अगस्त 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। छह राज्यों में सेमीकंडक्टर की योजनाएं चल रही हैं। डिफेंस सेक्टर में यूपी की अहम भूमिका डिफेंस सेक्टर का जिक्र करते हुए कहा कि 13 साल में रक्षा उत्पादन में 56 गुना वृद्धि हुई है, इसमें यूपी का अहम योगदान है। योगी सरकार बनने के बाद सपा-बसपा की गुंडागर्दी नेस्तनाबूद हुई, इसलिए निवेश बढ़ा है।