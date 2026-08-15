ग्रेटर नोएडा वासियों को राहत: अब अंधेरे में नहीं डूबेंगे अंडरपास, प्राधिकरण लगाएगा आधुनिक एलईडी लाइटें

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर स्थित पाली और बोड़ाकी अंडरपास में अंधेरे की समस्या जल्द दूर होगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने दोनों अंडरपास में एलईडी लाइट लगाने की निविदा जारी कर दी है।

इसके साथ ही गुलिस्तानपुर-साकीपुर अंडरपास में भी प्रकाश व्यवस्था बेहतर करने के लिए लाइट की संख्या बढ़ाई जाएगी। प्राधिकरण के विद्युत अभियांत्रिकी विभाग के अनुसार, बोड़ाकी, पाली और साकीपुर तीनों अंडरपास में मिलाकर 100 से अधिक एलईडी लाइटें लगाई जाएगी।

गुलिस्तानपुर-साकीपुर अंडरपास में पहले से लाइटें लगी हैं, लेकिन आवागमन बढ़ने और सुरक्षा को देखते हुए उजाला बढ़ाने के लिए नई लाइटें लगाई जाएंगी। अंडरपास से रोजाना निकलते हैं हजारों लोग सहायक प्रबंधक अर्जुन कुमार ने बताया कि निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक से दो माह में काम शुरू कर दिया जाएगा। अंडरपास से रोजाना हजारों लोग आवाजाही करते हैं। रात के समय अंधेरे के कारण हादसे की आशंका बनी रहती थी और लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती थी।