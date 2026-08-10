नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 11 से 15 अगस्त तक रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, स्वतंत्रता दिवस और एक्सपो के चलते रोक

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। स्वतंत्रता दिवस समारोह और इंडिया एक्सपो मार्ट में बायोएनर्जी एक्सपो के चलते यातायात पुलिस ने 11 से 15 अगस्त तक जिले में विशेष यातायात व्यवस्था लागू की है।

इस समय सीमा में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक और कई मार्गों पर डायवर्जन रहेगा। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की है।

जानिए यातायात व्यवस्था में क्या रहेगा बदलाव

यातायात पुलिस के अनुसार दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल और मुख्य परेड के कारण 12 अगस्त की रात 10 बजे से अगले दिन कार्यक्रम के समापन तक और 14 को रात दस बजे से 15 को कार्यक्रम समाप्त होने तक गौतमबुद्धनगर से दिल्ली जाने वाले सभी मालवाहक, भारी, मध्यम, हल्के और यात्री बसों का दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

इन रास्तों पर रहेगा डायवर्जन चिल्ला बॉर्डर से जाने वाले वाहन: चिल्ला रेड लाइट से यू-टर्न लेकर नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे होकर गंतव्य तक जा सकेंगे।

चिल्ला रेड लाइट से यू-टर्न लेकर नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे होकर गंतव्य तक जा सकेंगे। डीएनडी बॉर्डर से जाने वाले वाहन: डीएनडी टोल प्लाजा से यू-टर्न लेकर नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का प्रयोग करें।

डीएनडी टोल प्लाजा से यू-टर्न लेकर नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का प्रयोग करें। कालिंदी कुंज-यमुना बॉर्डर से जाने वाले वाहन: यमुना नदी से पहले अंडरपास तिराहे से डायवर्ट होकर नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर जा सकेंगे।

यमुना नदी से पहले अंडरपास तिराहे से डायवर्ट होकर नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर जा सकेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे और परीचौक से दिल्ली जाने वाले वाहन: परीचौक से पी-थ्री, कासना, सिरसा होते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करेंगे।

परीचौक से पी-थ्री, कासना, सिरसा होते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे से दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहन: फलैदा कट, खुर्जा से सर्विस रोड होकर गलगोटिया, गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी, पुरसा तिराहा, सीएल चौक, कासना से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर पहुंचेंगे। एक्सपो मार्ट के आसपास 11 से 13 तक डायवर्जन इंडिया एक्सपो मार्ट में बायोएनर्जी एक्सपो का 11 से 13 अगस्त तक आयोजन होगा। इसमें प्रतिदिन करीब 10,000 लोगों के आने की संभावना है। इस दौरान एक्सपो मार्ट गोलचक्कर पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ने पर अस्थायी रूप से बंद किया जाएगा।