ग्रेटर नोएडा के 490 परिषदीय स्कूलों में विशेष कक्षाएं शुरू, छात्रों की लिस्ट बनाकर होगी 'जैसी जरूरत, वैसी पढ़ाई'

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। जिले के परिषदीय विद्यालयों में विद्यार्थियों का शैक्षिक स्तर सुधारने की कवायद शुरू हो गई है। अर्धवार्षिक परीक्षाओं से पहले पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों को चिह्नित कर उनकी विषयवार कमियों को दूर किया जाएगा। इसके लिए स्कूलों में विशेष कक्षाएं संचालित की जाएंगी, ताकि बच्चे आगामी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

जिसको जैसी जरूरत, उसे वैसी मदद जिले में कुल 490 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं। इन सभी स्कूलों में प्रथम सत्र की परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। अब शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन कर पढ़ाई में कमजोर बच्चों की अलग सूची तैयार करें। इस सूची के आधार पर यह तय किया जाएगा कि किस विद्यार्थी को किस विषय में ज्यादा मदद की जरूरत है।

बुनियादी विषयों पर विशेष फोकस शिक्षक कमजोर छात्रों के सीखने के स्तर के अनुसार अतिरिक्त अभ्यास कराएंगे। विशेष कक्षाओं में न केवल पाठ्यक्रम को दोबारा सरल तरीके से समझाया जाएगा, बल्कि शैक्षिक गतिविधियों, वर्कशीट और अभ्यास प्रश्नों के जरिए उनकी समझ को मजबूत किया जाएगा। गणित, हिंदी और अंग्रेजी जैसे बुनियादी विषयों पर विशेष फोकस रहेगा।