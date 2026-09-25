ग्रेटर नोएडा में धड़ल्ले से चल रहे अवैध RMC प्लांट, 50 हजार आबादी की सेहत से खिलवाड़; जिम्मेदार मौन

आशीष चौरसिया, ग्रेटर नोएडा। शहर के जिम्मेदारों ने कागजों पर ही ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर एक में संचालित हो रहे आरएमसी प्लांट को बंद कराया है। जबकि यहां पर आरएमसी प्लांट बीते तीन वर्षों से संचालित हो रहे हैं, जोकि आसपास की करीब आठ सोसायटियों में रहने वाली 50 हजार की आबादी की सांसों में जहर घोलने का काम कर रहे हैं।

सोसायटी वासियों का आरोप है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से लेकर जिला प्रशासन और प्रदूषण विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई है, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिलता है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस कारण समस्या घटने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है।

लोगों के लिए बड़ा खतरा बता दें कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर एक में बीते तीन वर्षों से मानकों के विपरीत एक या दो नहीं बल्कि सात से आठ आरएमसी प्लांट संचालित हो रहे हैं। इन प्लांट के संचालित होने से एस डिवीनो, विहान ग्रींस अंतरिक्ष, एआईजी रायल, हरिअंत अंबर, ट्विन काउंटी, फ्लोरा हेरिटेज समेत कई आसपास की सोसायटी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं।