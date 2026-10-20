ग्रेटर नोएडा में पिछले साल से ज्यादा जहरीली हुई हवा, अक्टूबर में ही लोगों का घूटने लगा दम; खराब श्रेणी में AQI

रंजीत मिश्रा, जागरण ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में इस बार प्रदूषण ने पिछले साल की तुलना में जल्दी रफ्तार पकड़ ली है। अक्टूबर 2026 के 20 दिनों के एक्यूआइ कैलेंडर पर नजर डालें तो हवा मध्यम से खराब श्रेणी में पहुंच गई है और ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है।

आंकड़े बताते हैं कि 18 अक्टूबर को ग्रेटर नोएडा का एक्यूआइ सबसे अधिक 274 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में है और इसमें मुख्य प्रदूषक पीएम10 रहा। पिछले साल से ज्यादा प्रदूषण यही एक्यूआइ पिछले साल 18 अक्टूबर को 248 था। यानी इस बार उसी तारीख को 26 अंक ज्यादा प्रदूषण दर्ज हुआ है। जबकि 20 अक्टूबर को यह एक्यूआइ 229 दर्ज हुआ, जिससे थोड़ा सुधार हुआ लेकिन वायु गुणवत्ता अभी भी खराब श्रेणी में बरकरार है।

साल भर के बाद भी ज्यादा नहीं आया बदलाव शुरुआती अक्टूबर में दोनों सालों में हवा लगभग एक जैसी थी। आंकड़ें बताते हैं कि अक्टूबर 2025 में सिर्फ एक दिन एक्यूआइ संतोषजनक (हरा) श्रेणी में रहा, जबकि मध्यम (पीला) श्रेणी में 9 दिन, खराब (नारंगी) श्रेणी में 19 दिन और बेहद खराब (लाल) श्रेणी में 2 दिन एक्यूआइ ट्रेंड करता रहा।

वहीं अक्टूबर 2026 में यह 3 दिन संतोषजनक श्रेणी और 10 दिन मध्यम श्रेणी व 7 दिन खराब श्रेणी में दर्ज हुआ है। अगर यही रफ्तार रही तो इस बार भी माह के अंत तक हवा की गुणवत्ता और बिगड़ने की आशंका है। इसके पीछे पानी का समुचित छिड़काव न होना, सड़क व निर्माण स्थल से उड़ते धूल को बड़ा कारण माना जा रहा है।