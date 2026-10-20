ग्रेटर नोएडा: एक मूर्ति यू-टर्न पर कार में लगी आग, दशहरा मेले से लौट रहे लोग जाम में फंसे

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मंगलवार रात एक मूर्ति यू-टर्न के पास एक कार के इंजन में शार्ट सर्किट से आग लग गई। गनीमत रही कि कार सवार समय रहते बाहर निकल गया और कोई जनहानि नहीं हुई।

फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं दशहरा मेले की भीड़ के चलते क्षेत्र में पहले से ही जाम की स्थिति थी। इसके चलते वाहन चालक परेशान हुए। जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात करीब 7:45 बजे एक मूर्ति यू-टर्न के पास चलती कार के बोनट से अचानक धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते इंजन के पास आग भड़क उठी। कार सवार ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई।

10 मिनट में पाया आग पर काबू सूचना पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब 10 मिनट में आग पर काबू पा लिया। आग बुझाए जाने तक यातायात को कुछ देर के लिए रोका गया था। दूसरी ओर, ईकोटेक-12 से एक मूर्ति गोलचक्कर तक दशहरा मेले के चलते पहले से ही जाम की स्थिति बनी हुई थी। रावण दहन देखने जा रहे लोगों के वाहनों का दबाव बढ़ने से मुख्य मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।