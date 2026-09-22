UP ट्रेड शो में अभेद्य सुरक्षा घेरा, 550 CCTV-ड्रोन से होगी निगरानी; 7 DCP समेत हजारों पुलिसकर्मी तैनात

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यूपी ट्रेड शो-2026 के लिए गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुगम रखने खाका खींच लिया है। इंडिया एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले आयोजन में देश-विदेश से हजारों खरीदार, उद्यमी, प्रतिनिधि और आगंतुकों के पहुंचने की उम्मीद है।

आयोजन स्थल को 9 जोन और 20 सेक्टरों में बांटा गया है। 24 घंटे एक्टिव रहने वाले कंट्रोल कमांड सेंटर से निगरानी होगी। 550 सीसीटीवी के अलावा ड्रोन और एंटी-ड्रोन तकनीक से भी नजर रखी जाएगी। संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई होगी।



पुलिस कमिश्नरेट ने आयोजन के दौरान सुरक्षा को पुख्ता रखने पुलिस अधिकारियों समेत अन्य की ड्यूटी भी लगा दी हैं। इसके तहत सात डीसीपी, 14 एडीसीपी, 38 एसीपी, 80 इंस्पेक्टर, 300 उपनिरीक्षक, 40 महिला उपनिरीक्षक और 1500 कांस्टेबल तैनात किए जाएंगे।