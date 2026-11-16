ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर, पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से 25 हजार का इनामी समेत दो शातिर घायल

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में बीटा-2 कोतवाली पुलिस की रविवार देर रात चेन स्नैचरों से मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में 25 हजार रुपये का इनामी बदमाश समेत दो शातिर घायल हो गए। दोनों के कब्जे से चोरी की बाइक और अवैध हथियार बरामद हुए हैं।

पुलिस के अनुसार, देर रात ढकिया बाबा गोल चक्कर के पास चेकिंग की जा रही थी। सामने से आ रही बाइक पर सवार दो लोगों को रुकने का इशारा किया तो वे भागने लगे। पीछा करने पर बदमाशों की बाइक फिसलकर गिर गई। खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी।

कारतूस बरामद हुए घायलों की पहचान दीपू उर्फ पप्पू पुत्र सुरेंद्र निवासी बडेसरा, अलीगढ़ (वर्तमान पता हल्दौनी मोड़, कुलेसरा) और मोनू पुत्र तुलसी निवासी घटकना, हमीरपुर (वर्तमान पता भंगेल) के रूप में हुई। दोनों को अस्पताल भेजा गया है। मौके से चोरी की अपाचे बाइक (सदरपुर नोएडा से चोरी), दो तमंचे .315 बोर, दो और दो खोखा कारतूस बरामद हुए।