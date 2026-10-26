ओजी गांजा तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश, नेपाल से लाकर एनसीआर में करते थे सप्लाई

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस ने ओजी गांजा तस्करी करने वाले गिरोह के नेटवर्क का पर्दाफाश कर दो तस्करों को धरा है। कब्जे से 500 ग्राम ओजी गांजा और क्रेटा कार बरामद की है।

आरोपी नेपाल से ओजी गांजा लाकर दिल्ली-एनसीआर के कॉलेज और विश्वविद्यालयों के आसपास छात्रों को बेचते थे।

तस्करों की पहचान

प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार के मुताबिक, तस्करों की पहचान रायबरेली के बछरांवा निवासी अमन सिंह (23) के रूप में हुई है। वर्तमान में वह लखनऊ के गोल्फ सिटी क्षेत्र में रहता था। दूसरा आरोपी हरिविजय सिंह (25) सुल्तानपुर का रहने वाला है, वर्तमान में वह लखनऊ के विकास नगर में रहता था।

शनिवार को नालेज पार्क-वन क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान दोनों को गांजा समेत गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने नेपाल से ओजी गांजा लाकर लखनऊ, दिल्ली और एनसीआर में छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर बेचने का जुर्म कुबूल किया। बताया एक ग्राम गांजा 2500 से 3000 रुपये में बेचते थे। इसकी लत में फंसे छात्रों और युवाओं को टारगेट करते थाे। आरोपी कॉलेज, कोचिंग सेंटर और विश्वविद्यालयों के आसपास घूमकर गांजे की सप्लाई करते थे। कमाई आपस में बांट कर शौक पूरे करते थे।