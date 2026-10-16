बाजार में नकली नोट खपाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 1.84 लाख कैश के साथ चार आरोपी दबोचे

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस ने जाली नोटों को बाजार में खपाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 200-200 रुपये के 920 जाली नोट, जिनकी कीमत 1 लाख 84 हजार रुपये है। अपराध से संबंधित 1000 रुपये का असली नोट और घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट की स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की है।